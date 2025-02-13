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Урбанистика

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Второй корпус пермского лицея №3 оборудую лыжероллерной трассой

В Перми начинается строительство нового корпуса лицея №3 на ул. Архитектора Свиязева в Индустриальном районе Перми. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья выдало разрешение, проект успешно прошел краевую госэкспертизу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Сайт губернатора и правительства Пермского края
Сайт губернатора и правительства Пермского края

Четырехэтажное здание сможет принять 1050 учащихся. В проекте предусмотрены не только учебные классы, но и развитая инфраструктура: два спортзала с тренерскими, раздевалками и душевыми, актовый зал с помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов, библиотека и столовая. 

Особенностью нового корпуса станет современный спортивный кластер. На территории школы вместо классического стадиона появится километровая асфальтированная дорожка с устройством одной полосы из резинового покрытия для занятий бегом, велоспортом и лыжами, площадка для гимнастики с тренажерами и турниками. Перед местом старта появится сборно-стационарная трибуна на 75 мест.

Строительством займется ГК «Кинетика». Завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Информационный обзор редакции

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