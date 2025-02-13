Второй корпус пермского лицея №3 оборудую лыжероллерной трассой

Четырехэтажное здание сможет принять 1050 учащихся. В проекте предусмотрены не только учебные классы, но и развитая инфраструктура: два спортзала с тренерскими, раздевалками и душевыми, актовый зал с помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов, библиотека и столовая.

Особенностью нового корпуса станет современный спортивный кластер. На территории школы вместо классического стадиона появится километровая асфальтированная дорожка с устройством одной полосы из резинового покрытия для занятий бегом, велоспортом и лыжами, площадка для гимнастики с тренажерами и турниками. Перед местом старта появится сборно-стационарная трибуна на 75 мест.

Строительством займется ГК «Кинетика». Завершение работ запланировано до конца 2026 года.

Информационный обзор редакции