На новом железнодорожном мосту через Каму смонтировали первый пролет

Рабочие закончили монтировать первый пролет в русловой части мостового перехода через Каму. Длина металлической конструкции — 77 метров. Ее установили на первых двух опорах в русловой части, всего их будет 13. В пресс-службе СвЖД рассказали, что строительство ведут с технологического моста — его монтируют специально, чтобы возвести Северный железнодорожный обход Перми.

Рабочие почти закончили устанавливать опоры для будущей эстакады моста на правом берегу. Она будет пересекать реку Гайву и улицу Новогайвинскую. Смонтированы 16 из 30 опор для левой эстакады, она пересечет улицу Соликамскую и железнодорожные подъездные пути промышленных предприятий.

Параллельно строят железнодорожные пути с примыканием на правом берегу к станции Кабельная, а на левом — к станции Левшино. Также на правобережье возвели новый железнодорожный мост через Гайву, а слева — укрепляют грунт и устанавливают опоры будущей контактной сети.

Напомним, общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км. Завершить работы планируют в 2028 году.