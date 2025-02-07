18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На новом железнодорожном мосту через Каму смонтировали первый пролет

В Перми продолжается строительство Северного железнодорожного обхода Перми. После того как работы завершат, поезда пойдут в обход плотины Камской ГЭС.

Пресс-служба Свердловской железной дороги
Пресс-служба Свердловской железной дороги

Рабочие закончили монтировать первый пролет в русловой части мостового перехода через Каму. Длина металлической конструкции — 77 метров. Ее установили на первых двух опорах в русловой части, всего их будет 13. В пресс-службе СвЖД рассказали, что строительство ведут с технологического моста — его монтируют специально, чтобы возвести Северный железнодорожный обход Перми.

Рабочие почти закончили устанавливать опоры для будущей эстакады моста на правом берегу. Она будет пересекать реку Гайву и улицу Новогайвинскую. Смонтированы 16 из 30 опор для левой эстакады, она пересечет улицу Соликамскую и железнодорожные подъездные пути промышленных предприятий.

Параллельно строят железнодорожные пути с примыканием на правом берегу к станции Кабельная, а на левом — к станции Левшино. Также на правобережье возвели новый железнодорожный мост через Гайву, а слева — укрепляют грунт и устанавливают опоры будущей контактной сети.

Напомним, общая длина мостового перехода с эстакадными подходами к нему составит 2,8 км. Завершить работы планируют в 2028 году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: