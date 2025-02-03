Строят подпорные стены и здание проката: показываем, как проходит благоустройство набережной Камы зимой

Работы по продлению набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов продолжаются и зимой. Уже закончено обустройство инженерных сетей, бетонирование подпорных стен, устройство металлокаркаса, смонтированы колодцы ливневой канализации и отсыпана променадная часть из песчано-гравийной смеси.
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, основные работы по берегоукреплению закончились, но решено провести дополнительные. Сейчас строители возводят подпорные стены, а также многофункциональный павильон и здание проката. Параллельно ведутся работы по устройству водоотводных лотков вдоль променадной части набережной.
Напомним, новый участок набережной протянется еще на один километр. На нем появятся пешеходные и велосипедные дорожки, трек для катания и прокат, детская игровая площадка. После того, как все будет готово, планируется озеленить территорию.
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