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Урбанистика

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Внутреннюю отделку ледовой арены на Иве должны сделать к лету 2025 года

Для строительно-монтажных работ по внутренней отделке ледовой арены в микрорайоне Ива ищут подрядчиков. На них готовы выделить 148,5 млн рублей.

Фото из технического задания на сайте госзакупок

В спортивном объекте нужно будет облицевать стены и ступени, обустроить перегородки, оградить лестничные проемы, сделать ограждения, установить двери и окна, а также оборудовать навигацию. Работы должны быть закончены к 30 мая 2025 года.

Напомним, ледовую арену в микрорайоне Ива планируют сдать к 1 июля 2025 года. Спортивный объект начали возводить в 2023 году.

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