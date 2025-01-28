Внутреннюю отделку ледовой арены на Иве должны сделать к лету 2025 года

В спортивном объекте нужно будет облицевать стены и ступени, обустроить перегородки, оградить лестничные проемы, сделать ограждения, установить двери и окна, а также оборудовать навигацию. Работы должны быть закончены к 30 мая 2025 года.

Напомним, ледовую арену в микрорайоне Ива планируют сдать к 1 июля 2025 года. Спортивный объект начали возводить в 2023 году.