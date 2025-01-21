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Сроки проектирования и строительства Чусовского моста продлили

Сроки реконструкции на трассе Пермь — Березники увеличились больше, чем на 3 года. Это относится к двум участкам дороги, а также к Восточному обходу Перми и мостовому переходу через реку Чусовую.

Дмитрий Махонин/Telegram

В документе на сайте правительства указано, что срок проектирования, строительства и реконструкции увеличился с 52 до 92 месяцев. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на минтранс, причина в увеличении срока реализации проекта строительства Чусовского моста и подходов в нему. Известно, что сейчас генеральный подрядчик ищет субподрядчиков для выполнения работ. Начать активное строительство планируют с новым дорожным сезоном. Основные работы должны закончить до конца 2026 года.

Напомним, строительство Чусовского моста начали в 2018 году. Сооружение должны были возвести рядом со старым, а его реконструировать. В 2022 году новый мост открыли. Но работы на старом так и не начались. С компанией, которая должна была работать на Чусовском мосту, расторгли контракт.

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