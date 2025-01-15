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Урбанистика

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На строительство межвузовского кампуса выдали разрешение

Проект строительства межвузовского многофункционального кампуса «Будущее Пармы» прошел госэкспертизу в конце 2024 года. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности выдало разрешение на возведение комплекса на улице Маршала Жукова.

Пресс-служба министерства имущества Пермского края

Проект предусматривает строительство гостиниц для 5000 студентов и преподавателей, учебно-лабораторного комплекса с технопарком. Также на территории кампуса появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл с пешеходной галереей, которые будут доступны для всех жителей Перми.

Как рассказали в пресс-службе минимущества, компания-концессионер заключила договоры строительного контроля и технического надзора, привлечен генеральный подрядчик (ООО «Эталонпромстрой»). Большая часть работ, которая не требует разрешения на строительство, уже выполнена.

«Будущее Пармы» — один из 17 межвузовских кампусов, которые сейчас строят в России. Планировалось, что в Перми здание сдадут в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года.

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