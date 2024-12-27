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Урбанистика

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Ледовую арену в микрорайоне Ива планируют сдать летом 2025 года

Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива планируют закончить летом 2025 года. Теперь спортивный объект намерены ввести в эксплуатацию 1 июля.

Пресс-служба прокуратуры Пермского края

Работы на площадке идут по графику, сообщает Ura.ru со ссылкой на Корпорацию развития Пермского края. Сейчас строители занимаются армированием и заливкой монолитных плит основного ледового поля и административных помещений. Для новой ледовой арены на заказ изготавливают трехслойные сэндвич-панели и витражи.

Напомним, строительство ледовой арены началось осенью 2023 года. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами на 250 мест, тренажерными и спортивными залами, раздевалками и тренерскими помещениями. Закончить работы планировали в июле 2024 года.

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