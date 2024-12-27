Ледовую арену в микрорайоне Ива планируют сдать летом 2025 года

Работы на площадке идут по графику, сообщает Ura.ru со ссылкой на Корпорацию развития Пермского края. Сейчас строители занимаются армированием и заливкой монолитных плит основного ледового поля и административных помещений. Для новой ледовой арены на заказ изготавливают трехслойные сэндвич-панели и витражи.

Напомним, строительство ледовой арены началось осенью 2023 года. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами на 250 мест, тренажерными и спортивными залами, раздевалками и тренерскими помещениями. Закончить работы планировали в июле 2024 года.