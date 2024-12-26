Микрорайон Комсомольский включили в программу реновации

Под реновацию отдадут территорию в 22,16 га в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. На ней находятся 42 аварийных дома и объекты нежилого назначения.

В обновленном микрорайоне, кроме жилых домов, появится помещение для детской школы искусств. Будущий застройщик должен будет сформировать и передать в муниципальную собственность земельный участок для строительства детского сада на 300 мест. Также в рамках реновации проведут капитальный ремонт улиц, а инженерные сети построят и переустроят.

Застройщика, который займется КРТ микрорайона Комсомольский, будут определять в 2025 году. На реализацию проекта ему дадут 15 лет.