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Урбанистика

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Микрорайон Комсомольский включили в программу реновации

Микрорайон Комсомольский решили включить в программу комплексного развития территории. Министерство строительство Пермского края опубликовало соответствующий приказ.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Под реновацию отдадут территорию в 22,16 га в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. На ней находятся 42 аварийных дома и объекты нежилого назначения. 

В обновленном микрорайоне, кроме жилых домов, появится помещение для детской школы искусств. Будущий застройщик должен будет сформировать и передать в муниципальную собственность земельный участок для строительства детского сада на 300 мест. Также в рамках реновации проведут капитальный ремонт улиц, а инженерные сети построят и переустроят.

Застройщика, который займется КРТ микрорайона Комсомольский, будут определять в 2025 году. На реализацию проекта ему дадут 15 лет.

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