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Торговый центр, который должен стать самым высоким в городе, собираются снести

В Перми собираются снести строящийся торговый центр, который может стать самым высоким в городе. Этажность здания должна достигнуть десяти этажей.

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Торговый центр возводит СМУ №11 на Лодыгина, 44а. Как сообщает «Коммерсант», администрация Свердловского района требует признать его самовольной постройкой. Застройщика намерены обязать в течение десяти месяцев снести здание и восстановить благоустройство на земельном участке.

Торговый центр на Лодыгина планировали построить еще в 2017 году. Разрешение на постройку шестиэтажного торгового центра было выдано в том же году и действовало до октября 2022-го, а новое — застройщик не получал. Как объяснили в администрации, специалисты обнаружили незавершенное девятиэтажное строение, возведенное без согласований и разрешений.

Информационный обзор редакции.

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