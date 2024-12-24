Торговый центр, который должен стать самым высоким в городе, собираются снести

Торговый центр возводит СМУ №11 на Лодыгина, 44а. Как сообщает «Коммерсант», администрация Свердловского района требует признать его самовольной постройкой. Застройщика намерены обязать в течение десяти месяцев снести здание и восстановить благоустройство на земельном участке.

Торговый центр на Лодыгина планировали построить еще в 2017 году. Разрешение на постройку шестиэтажного торгового центра было выдано в том же году и действовало до октября 2022-го, а новое — застройщик не получал. Как объяснили в администрации, специалисты обнаружили незавершенное девятиэтажное строение, возведенное без согласований и разрешений.

Информационный обзор редакции.