Железнодорожный путепровод у Чусовского моста реконструируют

Компанию, которая этим займется, определили, но ее имя не раскрывают. По данным «Коммерсанта», эти работы входят в проект строительства Чусовского моста.

Напомним, на достройку Чусовского моста нашли нового субподрядчика, который уже начал размещать соответствующие закупки. Среди них — монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением и надземный пешеходный переход.