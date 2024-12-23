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Урбанистика

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Железнодорожный путепровод у Чусовского моста реконструируют

Железнодорожный путепровод у Чусовского моста в Перми будут реконструировать. На строительно-монтажные работы заложили 171,1 млн рублей.

Дмитрий Махонин/Telegram

Компанию, которая этим займется, определили, но ее имя не раскрывают. По данным «Коммерсанта», эти работы входят в проект строительства Чусовского моста.

Напомним, на достройку Чусовского моста нашли нового субподрядчика, который уже начал размещать соответствующие закупки. Среди них — монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением и надземный пешеходный переход.

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