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Урбанистика

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Недалеко от зоопарка планируют заняться реновацией территорий

Недалеко от нового зоопарка на Нагорном намерены заняться комплексным развитием территории (КРТ). Специализированный застройщик «Терра-Эстейт» попросил установить соответствующую зону на Чердынской, 46. Площадь участка превышает 5,2 м2.

Freepik

По данным «Коммерсанта», в рамках КРТ застройщик намерен построить несколько десятиэтажных домов. Также договор предполагает разработку проектно-сметной документации для реконструкции участка дороги от Леонова до Рязанской.

Летом в районе нового зоопарка появилось еще две зоны под КРТ. Один находится на участке, ограниченном улицами Рязанская и Геологов, другой — улицами Леонова, Рязанской, Геологов и домом на Рязанской, 103/1.

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