Недалеко от зоопарка планируют заняться реновацией территорий

По данным «Коммерсанта», в рамках КРТ застройщик намерен построить несколько десятиэтажных домов. Также договор предполагает разработку проектно-сметной документации для реконструкции участка дороги от Леонова до Рязанской.

Летом в районе нового зоопарка появилось еще две зоны под КРТ. Один находится на участке, ограниченном улицами Рязанская и Геологов, другой — улицами Леонова, Рязанской, Геологов и домом на Рязанской, 103/1.