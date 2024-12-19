В январе начнется строительство нового комплекса, где будут выпускать агрегаты для авиационных двигателей

Новый комплекс появится на месте старого, его площадь составит 22 тыс. м2. В нем планируют разместить механосборочное производство и большой участок с гальваническими линиями. На производственной площадке установят более 450 единиц высокотехнологичного оборудования и создадут несколько сотен новых рабочих мест.

Проект корпуса получил положительное заключение стройэкспертизы. Работы по демонтажу старого здания и строительству нового должны начаться в январе 2025 года.

Информационный обзор редакции.