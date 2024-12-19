В январе начнется строительство нового комплекса, где будут выпускать агрегаты для авиационных двигателей

На пермском заводе ОДК-СТАР построят новый производственный комплекс, где будут изготавливать гидромеханические агрегаты для авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ПС-90А и ТВ7-117СТ-01. Это позволит увеличить объемы их выпуска, рассказали в пресс-службе предприятия.
Новый комплекс появится на месте старого, его площадь составит 22 тыс. м2. В нем планируют разместить механосборочное производство и большой участок с гальваническими линиями. На производственной площадке установят более 450 единиц высокотехнологичного оборудования и создадут несколько сотен новых рабочих мест.
Проект корпуса получил положительное заключение стройэкспертизы. Работы по демонтажу старого здания и строительству нового должны начаться в январе 2025 года.
Информационный обзор редакции.
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