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Урбанистика

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В Ключах построят четырехэтажный центр с бассейнами, спа и банями

В санатории «Ключи» планируют построить современный многофункциональный центр здоровья с бассейном, банями и релакс-зонами. Проект носит название «Аквамарин», и на днях он получил статус «приоритетный».

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

«Аквамарин» будет четырехэтажным. В нем разместят бассейн с релакс-зонами, комплекс бань, тренажерный зал с зоной отдыха и зал для занятий йогой. Также в многофункциональном центре появятся детские игровые зоны, в том числе водная интерактивная зона, кафе, салон красоты и спа, площадка для загара, ингаляторий, спелеокамера, галокамера.

Объем инвестиций в проект, как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, составит 1,2 млрд рублей. Многофункциональный центр здоровья планируют сдать до конца первого квартала 2027 года.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

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