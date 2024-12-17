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Урбанистика

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Показываем, как проходит строительство нового онкоцентра в Камской долине

Стало известно, как проходят работы на строительной площадке нового онкологического центра в Камской долине. Видео поделился глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Сейчас строители возводят каркас будущего онкоцентра. В здании пансионата забетонировали плиту перекрытия верхнего этажа, в подвальной части устраивают колонны и перегородки из кирпича. Параллельно с этими работами идет монтаж наружных коммунальных сетей.

В центральном блоке устраивают колонны верхнего этажа. На первом этаже уже вырисовываются очертания помещений: рабочие строят каменные наружные стены и внутренние перегородки.

Новый онкологический центр в Камской долине станет одним из ведущих в стране по своему оснащению. Его общая площадь — 70 тыс. м2, в комплексе будет 550 стационарных коек, в том числе 360 хирургического профиля и 10 мест для лечения с использованием радиофармпрепаратов. Онкоцентр планируют открыть в 2026 году.

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