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Урбанистика

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В районе Центрального рынка появится школа с зонами для воркаута и столярной мастерской

Новую школу в районе Центрального рынка должны построить к концу 2026 года. Учебное заведение расположится на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского.

Проектная документация

В техническом задании указано, что здание школы рассчитано на детей с 1 по 11 классы, также в нем будут кабинеты для уроков химии, физики, информатики и иностранного языка. В учебном заведении планируют создать слесарные и столярные мастерские для уроков труда, кухню и кабинет домоводства, библиотеку с читальным залом, столовую, актовый зал и два спортзала. На территории школы разместят стадион с мини-футбольным полем и беговыми дорожками, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, зону для воркаута с тренажерами и местом для отдыха.

По данным «Нового компаньона», строить новую школу в районе Центрального рынка будет ООО «Кинетика». Компания выиграла контракт на 1 млрд 416 млн рублей. Начать строительные работы нужно в середине сентября 2025 года.

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