18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Известно, кто займется строительством нового этапа улицы Строителей

Определен подрядчик, который займется строительством дороги по улице Строителей от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. Работы должны начать в конце декабря 2024 года.

Freepik

Новый участок улицы Строителей будет возводить «Уралстрой». Компания зарекомендовала себя как ответственного подрядчика, объяснили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Она также работала на втором и третьем этапах улицы Строителей. 

Протяженность нового участка со съездами и примыканиями составит около трех километров. На нем будут переустраивать инженерные коммуникации, также сделают систему ливневой канализации, тротуары, велодорожки. На новой дороге появятся газоны и остановки для общественного транспорта, светофоры, системы фотовидеофиксации и шумозащитные экраны. 

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, строительство участка должны закончить к третьему кварталу 2028 году. Стоимость работ в итоге составит 6,4 млрд рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: