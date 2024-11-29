Известно, кто займется строительством нового этапа улицы Строителей

Новый участок улицы Строителей будет возводить «Уралстрой». Компания зарекомендовала себя как ответственного подрядчика, объяснили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Она также работала на втором и третьем этапах улицы Строителей.

Протяженность нового участка со съездами и примыканиями составит около трех километров. На нем будут переустраивать инженерные коммуникации, также сделают систему ливневой канализации, тротуары, велодорожки. На новой дороге появятся газоны и остановки для общественного транспорта, светофоры, системы фотовидеофиксации и шумозащитные экраны.

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, строительство участка должны закончить к третьему кварталу 2028 году. Стоимость работ в итоге составит 6,4 млрд рублей.