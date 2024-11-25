Для нового корпуса лицея №10 выделили землю

Площадь участка составит 11,5 тыс. м2. Пока ведутся организационные процедуры, связанные с предоставлением участка застройщику ООО «Ива-Девелопмент». После того, как права на землю будут получены, начнется строительство. Затем новый корпус лицея передадут в баланс муниципалитета.

Главный корпус лицея №10 в микрорайоне Ива построили в 2023 году. В учебном заведении два спортивных зала, межшкольный стадион и бассейн на восемь дорожек длиной 25 м. Лицей рассчитан на 1,6 тыс. мест.