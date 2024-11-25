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Урбанистика

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Для нового корпуса лицея №10 выделили землю

В Перми выделили земельный участок на Серебристой, 8, на котором построят новый корпус лицея №10. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в нем разместят начальные классы.

Пресс-служба администрации Перми

Площадь участка составит 11,5 тыс. м2. Пока ведутся организационные процедуры, связанные с предоставлением участка застройщику ООО «Ива-Девелопмент». После того, как права на землю будут получены, начнется строительство. Затем новый корпус лицея передадут в баланс муниципалитета.

Главный корпус лицея №10 в микрорайоне Ива построили в 2023 году. В учебном заведении два спортивных зала, межшкольный стадион и бассейн на восемь дорожек длиной 25 м. Лицей рассчитан на 1,6 тыс. мест.

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