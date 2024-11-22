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Урбанистика

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На Перми-1 построят высокую посадочную платформу

На ж/д станции Пермь-1 обновят пассажирскую инфраструктуру. Там появится высокая посадочная платформа. Она будет доступна для пассажиров пригородных поездов кольцевого маршрута и Горнозаводского направления.

Пресс-служба РЖД

Также на Перми-1 построят досмотровой павильон для обеспечения транспортной безопасности, крытый надземный переход через ж/д пути со сходами к новой платформе и к зданию вокзала.

Как рассказали в РЖД, основные земельные работы уже закончены. На ж/д станции проложили новую систему каналов для подземных коммуникаций. Низкую платформу и один из двух ж/д путей станции демонтировали. Вместо него уложат новый. Как заметили в пресс-службе, работы проходят без приостановки движения поездов.

Высокая станция на Перми-1 будет такой же, какую планируют возвести на новом остановочном пункте на Попова (в районе Сада им. Гоголя).

Информационный обзор редакции.

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