На Перми-1 построят высокую посадочную платформу

Также на Перми-1 построят досмотровой павильон для обеспечения транспортной безопасности, крытый надземный переход через ж/д пути со сходами к новой платформе и к зданию вокзала.

Как рассказали в РЖД, основные земельные работы уже закончены. На ж/д станции проложили новую систему каналов для подземных коммуникаций. Низкую платформу и один из двух ж/д путей станции демонтировали. Вместо него уложат новый. Как заметили в пресс-службе, работы проходят без приостановки движения поездов.

Высокая станция на Перми-1 будет такой же, какую планируют возвести на новом остановочном пункте на Попова (в районе Сада им. Гоголя).

Информационный обзор редакции.