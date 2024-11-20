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Участок, где планировали строить второй магазин Castorama, ждет реновация

На участке, где планировали строить второй гипермаркет Castorama в Перми, установят зону комплексного развития территории. Речь об Уинской, 55 в микрорайоне Ива.

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Договор о реновации участка уже заключил с пермскими властями застройщик «ПЗСП-Групп». Общая площадь территории — 4,9 га. По данным «Коммерсанта», в рамках договора на этом месте создадут также объекты транспортной инфраструктуры (ее передадут в собственность муниципалитета). Также предполагается строительство площадок отдыха и встроенных помещения для дополнительного или дошкольного образования.

Участок на Уинской, 55 принадлежал «Касторама РУС», которая планировала в 2013 году начать строить на нем нем второй магазин Castorama. В ноябре 2023 года земельный участок получила компания «ПЗСП-Групп». 

Недавно мы рассказывали о том, что под реновацию отдадут участок на Плеханова.

Информационный обзор редакции.

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