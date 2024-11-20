Участок, где планировали строить второй магазин Castorama, ждет реновация

Договор о реновации участка уже заключил с пермскими властями застройщик «ПЗСП-Групп». Общая площадь территории — 4,9 га. По данным «Коммерсанта», в рамках договора на этом месте создадут также объекты транспортной инфраструктуры (ее передадут в собственность муниципалитета). Также предполагается строительство площадок отдыха и встроенных помещения для дополнительного или дошкольного образования.

Участок на Уинской, 55 принадлежал «Касторама РУС», которая планировала в 2013 году начать строить на нем нем второй магазин Castorama. В ноябре 2023 года земельный участок получила компания «ПЗСП-Групп».

Недавно мы рассказывали о том, что под реновацию отдадут участок на Плеханова.

Информационный обзор редакции.