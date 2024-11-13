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Урбанистика

На Сибирской установили два знака «Сибирской заставы»

Завершился капитальный ремонт улицы Сибирской. Напротив парка Горького установили сразу два памятных знака «Сибирской заставы». Их создавали по образу оригинальных: в 19-м веке такие встречали каждого, кто прибывал в губернский город с востока или с запада.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Масштабные работы на одной из главных улиц города проходили в три этапа. Первый включал реконструкцию участков от Монастырской до Пермской, второй — от Пермской до площади Карла Маркса, третий — саму площадь Карла Маркса. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, теперь улица Сибирская приобрела единый стиль, как и другие исторические улицы города.

Капремонт включал комплекс дорожных работ, среди них: установка кабельной канализации, ремонта колодцев дождевой канализации, замену покрытия проезжей части и тротуаров. Также на Сибирской обновили опоры наружного освещения, светофоры и систему фото- и видеофиксации. На улице появились вазоны с цветами, декоративными кустарниками, а вдоль тротуаров установили скамейки, урны и кадки с туями.

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