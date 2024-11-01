В новом приюте для животных устанавливают вольеры

К концу 2024 года должно закончиться строительство нового муниципального приюта для животных на Верхнемостовой, 38. Пока участок, где располагался бывший свинокомплекс, продолжают приспосабливать для этих целей.
По данным управления по экологии и природопользованию, рабочие уже закончили монтировать 162 вольера для содержания. Также готовы ограждения, санитарный пропускник и 26 вольеров в карантинной зоне.
Сделано основание под размещение модульного здания, подключено наружное освещение. Сейчас в новом приюте для животных проходят электромонтажные работы. На новой площадке останется только установить модульное здание ветеринарного блока и дополнительные 33 вольера.
В новом приюте у вольеров две зоны: теплая и холодная. Один может вмещать до 5 животных в зависимости от их возраста и других особенностей. На территории появится большая зона для выгула и социализации собак. После того, как работы закончат, животных из старого приюта на Соликамской перевезут в новый.
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