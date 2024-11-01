В новом приюте для животных устанавливают вольеры

К концу 2024 года должно закончиться строительство нового муниципального приюта для животных на Верхнемостовой, 38. Пока участок, где располагался бывший свинокомплекс, продолжают приспосабливать для этих целей.

По данным управления по экологии и природопользованию, рабочие уже закончили монтировать 162 вольера для содержания. Также готовы ограждения, санитарный пропускник и 26 вольеров в карантинной зоне.