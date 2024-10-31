Новый участок улицы Строителей планируют закончить в 2028 году

Продолжение улицы Строителей в Перми планируют построить к июню 2028 года. Речь об участке от площади Гайдара до шоссе Космонавтов.

Работы должны начаться в конце декабря 2024 года. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что протяженность новой дороги составит 3,12 км. Власти готовы выделить на этот этап улицы Строителей 6,4 млрд рублей.

Напомним, возведение улицы Строителей началось в 2019 году. Оно разделено на четыре этапа: от Куфонина до Вишерской, от Вишерской до площади Гайдара, от площади Гайдара до Стахановской. Общая протяженность составит 7,2 км.