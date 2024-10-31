Пермяков научат изучать историю семьи по архивным документам

Жителей Перми научат изучать историю и традиции своей семьи. Встреча пройдет в рамках проекта «Семейная история: поиски, находки, презентации», 5 ноября ее проведут архивисты в библиотеке им. Горького.

Как рассказали в министерстве культуры, специалисты расскажут, какие архивные документы, фонды и электронные базы данных можно использовать при генеалогических поисках. На мастер-классах научат пользоваться оцифрованными книгами самостоятельно, а также работать с документами в самом архиве.

Проект действовал на территории региона в 2024 году. Участники могут, не выезжая за пределами своего населенного пункта, учиться самостоятельно проводить генеалогический поиск с помощью разных архивных источников.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 12+