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Урбанистика

Новый участок набережной до Мотовилихинских заводов готов на треть

Эдуард Соснин/Telegram

Строительство нового участка набережной Камы – от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов – продолжится и зимой. На ней будут проводить работы, которые возможно выполнять при минусовых температурах.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Как рассказал глава города Эдуард Соснин, новый участок набережной готов на 35%. Пока обустраивают берег: рабочие отсыпают пляж из песчано-гравийной смеси, делают лестничные сходы, бетонируют секции. Параллельно на участке занимаются инженерными сетями, отсыпкой променадной части, устройством колодцев ливневок, бетонированием подпорных стен.

Напомним, закончить работы по продлению набережной Камы до Мотовилихинских заводов планируют в 2025 году. Кроме главной аллеи, на ней появятся прогулочные дорожки, здание проката и трек для катания на коньках. Мы рассказывали и показывали, как изменится новый участок: его протяженность составит более 1,3 км.

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