Известно, как строятся новые кольцевые развязки в Пермском крае

В министерстве транспорта Пермского края рассказали, как проходит строительство развязок в регионе. Сейчас ведутся работы на двух объектах: на трассах Пермь — Березники и Кунгур — Соликамск.

На трассе Пермь — Березники развязку строят на 176-м км, в районе Новожилово. Дорожный объект готов на 25%. По данным главы Березников Алексея Казаченко, подрядчик перенес водопроводные и электрические сети, завершает строительство канализационной станции. Развязка будет готова к осени 2025 года.

На трассе Кунгур — Соликамск, на участке от Березников до Соликамска, продолжается строительство развязки. Предполагается, что подрядчик возведет новый путепровод. Его протяженность составит 3 км. Трасса готова почти на 20%, закончить строительные работы планируют в 2026 году.