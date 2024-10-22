Здание, где был ресторан «Живаго», снесут

Здание на Ленина, 37, где был ресторан «Живаго», разрешено снести. Проект демонтажа проходил историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Из-за того, что здание находится в близости от объектов культурного наследия и в достопримечательном месте «Пермь Губернская, поселение», его будут сносить механическим способом.

Напомним, на месте, где был ресторан «Живаго» застройщик «Ингрупп» намерен возвести многофункциональный административно-торговый центр с гостиницей.

Здание на Ленина, 37 построено в 1960-м как заготовочная столовая. В 1963 году в нем начало работать кафе «Юность». В 2000-х объект реконструировали, и через несколько лет в нем открылись ресторан «Живаго» и кафе «Пастернак».