Визит-центр на Разгуляе откроют в 2025 году

Визит-центр в долине реки Егошиха в микрорайоне Разгуляй должны закончить строить в ноябре 2024 года. Каркас здания уже практически готов. Экологическая тропа по левую сторону Северной дамбы (в сторону Цирка) тоже.

Но сам визит-центр будут наполнять и откроют для посетителей в 2025 году, сообщает «ВКурсе».

Сейчас в долине реки Егошиха обустраивают три участка с экотропами: по обеим сторонам Северной дамбы (в районе микрорайона Разгуляй и Егошихинского кладбища), у Средней дамбы и позади «Красных казарм». Визит-центры должны появиться и на других территориях. Они, как и благоустройство экотроп, — часть масштабного проекта «Зеленое кольцо» Перми.