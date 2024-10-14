Более 50 жилых домов снесут в микрорайоне Комсомольский

Еще одну территорию в Пермском крае намерены отдать под реновацию. Она находится в микрорайоне Комсомольский и ограничена улицами Ветлужская, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова, Сортировочная.

На сайте правительства появился соответствующий документ. В нем указано, что площадка под комплексное развитие территории (КРТ) занимает 22,16 га. В течение 15 лет здесь должны завершить реновацию. Компанию, которая займется ей, выберут через торги.

На территории находятся 103 объекта, среди них нежилые и жилые здания, магазины, киоски. 42 дома признали аварийными, 14 — пока не являются таковыми, но соответствуют по одному или нескольким критериям. В новом микрорайоне во время реновации создадут и передадут в собственность города помещения площадью 1,6 тыс. м2 для детской школы искусств, а также построят здание для детсада «Легополис» на 350 мест.