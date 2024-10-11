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Урбанистика

Лабораторию по изучению опасных инфекций построят к декабрю 2026 года

gorodperm.ru

Напротив УДС «Молот» на Лебедева, 26 появится лаборатория высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций.

Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае получил разрешение на строительство от краевого минимущества. По данным «Нового компаньона», здание будет восьмиэтажным. Его закончат возводить к декабрю 2026 года.

Строительство лабораторий высокого уровня биобезопасности — часть федерального проекта. Их возводят также в 15 регионах России.

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