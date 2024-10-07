Создание спорткластера «Молот» планируют начать в 2025 году

Развитием спортивного кластера «Молот» в Мотовилихинском районе намерены заняться в 2025 году. На эти цели правительство Пермского края планирует выделить дополнительные субсидии в бюджете.

В 2025 году на спортивный кластер «Молот» планируют 35 млн руб., в 2026-м — 20 млн руб. По данным «Коммерсанта», на эти деньги должны оборудовать центр уличного баскетбола, хоккейную коробку и модульное сооружение с раздевалками. Также в минспорте прорабатывают вопрос строительства стадиона.

Власти Пермского края рассказывали в августе 2023 года о планах создать спортивный кластер на месте бывшего стадиона рядом с УДС «Молот». На территории создадут современный легкоатлетический стадион, где будут проводить соревнования российского масштаба. Он должен включать футбольное поле 105х68, прямые и круговые дорожки (по 8 штук каждой), зрительские трибуны на 2500 мест.