Власти Пермского края намерены расселить жилые дома на улице Соликамская. Это нужно для реконструкции дороги. На изъятие земельных участков готовы выделить 20 млн рублей. В техзадании на сайте госзакупок указано, что речь об участке от улицы Первомайской до площади Восстания.

Подрядчик должен будет сформировать перечень недвижимости, подлежащей изъятию, составить отчет о рыночной стоимости имущества. Также в его обязанности войдет проведение переговоров с собственниками и сделка по изъятию недвижимости. Закончить расселение жилых домов на улице Соликамская должны к декабрю 2025 года.

Проект расширения улицы Соликамской состоит из четырех этапов: от площади Восстания до переулка 1-й Бойный; от переулка 1-й Бойный до ул. Адлеровской; от ул. Адлеровской до границы проектирования нового железнодорожного моста; от железнодорожного моста до ул. Первомайской. Протяженность участка для реконструкции 8,7 км.