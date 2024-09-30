18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Для расширения улицы Соликамская будут расселять жилые дома

Google.Карты

Власти Пермского края намерены расселить жилые дома на улице Соликамская. Это нужно для реконструкции дороги. На изъятие земельных участков готовы выделить 20 млн рублей. В техзадании на сайте госзакупок указано, что речь об участке от улицы Первомайской до площади Восстания.

Подрядчик должен будет сформировать перечень недвижимости, подлежащей изъятию, составить отчет о рыночной стоимости имущества. Также в его обязанности войдет проведение переговоров с собственниками и сделка по изъятию недвижимости. Закончить расселение жилых домов на улице Соликамская должны к декабрю 2025 года.

Проект расширения улицы Соликамской состоит из четырех этапов: от площади Восстания до переулка 1-й Бойный; от переулка 1-й Бойный до ул. Адлеровской; от ул. Адлеровской до границы проектирования нового железнодорожного моста; от железнодорожного моста до ул. Первомайской. Протяженность участка для реконструкции 8,7 км.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: