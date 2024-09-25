Пермские власти утвердили новые правила размещения кондиционеров на фасадах зданий

Пермская дума утвердила новые правила размещения кондиционеров на фасадах домов. Теперь новые требования будут распространяться на здания, расположенные в границах городского центра и на улицах особого градостроительного значения. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно принятым изменениям, наружные блоки кондиционеров, размещенные на главных и боковых фасадах зданий, должны быть закрыты маскирующими ограждениями. Это могут быть экраны, решетки или корзины, состоящие из горизонтальных реек шириной от 3 до 6 сантиметров, расположенных на расстоянии 3-6 сантиметров друг от друга.

Маскирующие ограждения должны быть выполнены в цвет части фасада, на которой они размещаются, предусмотренный проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, а в случае наличия колерного паспорта – в цвет части фасада, указанный в колерном паспорте. Если такие документы отсутствуют, ограждения должны быть выкрашены в цвет существующего фасада.

Для приведения существующих кондиционеров в соответствие с новыми правилами предусмотрен переходный период — 3 года. Изменения в Правила благоустройства вступят в силу с 1 марта 2025 года.