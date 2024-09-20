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Урбанистика

Напротив Гознака появится новая аллея

Фонд «Пермь — 300»/ВКонтакте
Фонд «Пермь — 300»/ВКонтакте

На шоссе Космонавтов, напротив фабрики Гознака, в 2025 году появится новая аллея. Она будет располагаться на участке между улицами Малкова и Академика Вавилова.

Работы по благоустройству нового пространства начались. Как рассказали в фонде содействия развитию города «Пермь — 300», уже заложены гильзы под освещение и видеонаблюдение, установлены тротуарные и дорожные бордюры. На бетонном основании устраивают дорожно-тропиночную сеть — ее выкладывают тротуарной плиткой.

Фонд «Пермь — 300»/ВКонтакте
Фонд «Пермь — 300»/ВКонтакте

На новой аллее установят два арт-объекта, один из них — «Паспорт пермяка». В следующем году работы по обустройству продолжатся. В планах: установка скамей и урн, организация велопарковок и экспозиционных стендов, устройство опор освещения, камер видеонаблюдения, газона.

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