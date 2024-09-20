Напротив Гознака появится новая аллея

На шоссе Космонавтов, напротив фабрики Гознака, в 2025 году появится новая аллея. Она будет располагаться на участке между улицами Малкова и Академика Вавилова.

Работы по благоустройству нового пространства начались. Как рассказали в фонде содействия развитию города «Пермь — 300», уже заложены гильзы под освещение и видеонаблюдение, установлены тротуарные и дорожные бордюры. На бетонном основании устраивают дорожно-тропиночную сеть — ее выкладывают тротуарной плиткой.