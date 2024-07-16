Караоке-кабинку у ЦУМа потребовали снести

Караоке-кабинку и боксерскую грушу, замеряющую силу удара, у ЦУМа потребовали снести. С иском в суд обратилась краевая инспекция по охране объектов культурного наследия, сообщает «Коммерсант».

Оба аттракциона располагаются на земле ЦУМа. А сам он находится в границах достопримечательного места «Комсомольский проспект». Здание также связано с площадками объектов культурного наследия «Администрация области и культурно-деловой центр» на ул. Куйбышева, 14, и с памятником археологии «Пермь губернская, поселение».

В инспекции считают, что размещение таких объектов, как караоке-кабинка и силомер, нарушают правила использования зоны объектов культурного наследия. Демонтировать торговые объекты нужно в срок не позднее 3 дней с момента вступления судебного решения в законную силу.