На месте авторынка на Островского начали строить сквер

На месте бывшего авторынка на Николая Островского начали строить сквер. Сейчас там проходят работы по укладке тротуара и газона.

Рабочие уже установили бордюрный камень и засыпали щебнем будущий тротуар. Скоро участок будут асфальтировать. Ранее чиновники обещали, что в порядок приведут газоны и тротуары, установят лавочки. Как сообщает «Новый компаньон», благоустройство территории планируют закончить до конца лета.

Напомним, авторынок на Николая Островского начали демонтировать в конце 2021 года. Работы по сносу закончили осенью 2022 года.