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Урбанистика

На месте авторынка на Островского начали строить сквер

Максим Артамонов/Новый компаньон

На месте бывшего авторынка на Николая Островского начали строить сквер. Сейчас там проходят работы по укладке тротуара и газона.

Рабочие уже установили бордюрный камень и засыпали щебнем будущий тротуар. Скоро участок будут асфальтировать. Ранее чиновники обещали, что в порядок приведут газоны и тротуары, установят лавочки. Как сообщает «Новый компаньон», благоустройство территории планируют закончить до конца лета.

Напомним, авторынок на Николая Островского начали демонтировать в конце 2021 года. Работы по сносу закончили осенью 2022 года.

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