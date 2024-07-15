В Мотовилихе построят магазин в стиле архитектуры XIX века

У трамвайного кольца на Висиме планируют построить двухэтажный магазин. Фасады здания будут выполнены в стиле провинциальной архитектуры второй половины XIX века. Он характерен для этой территории.

Новое здание построят на Пролетарской, 32. Оно попадает в границы территории объекта археологического наследия «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение» и достопримечательного места «Поселок Мотовилихинского завода».

Фасады магазина сделают в эклектичном стиле. Элементы оштукатурят и окрасят контрастно основному полю стен. Оно будет выполнено в кирпиче.