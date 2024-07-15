18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В Мотовилихе построят магазин в стиле архитектуры XIX века

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

У трамвайного кольца на Висиме планируют построить двухэтажный магазин. Фасады здания будут выполнены в стиле провинциальной архитектуры второй половины XIX века. Он характерен для этой территории.

Новое здание построят на Пролетарской, 32. Оно попадает в границы территории объекта археологического наследия «Мотовилихинский медеплавильный завод, поселение» и достопримечательного места «Поселок Мотовилихинского завода».

Фасады магазина сделают в эклектичном стиле. Элементы оштукатурят и окрасят контрастно основному полю стен. Оно будет выполнено в кирпиче.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: