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Урбанистика

Второй этап реконструкции Большого Савино могут закончить раньше срока

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Аэропорт Большое Савино вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Он получит федеральное финансирование, рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках реконструкции Большого Савино планируется усилить покрытие взлетно-посадочной полосы, обновить воздушный перрон, рулежные дорожки и инженерные сооружения. По словам губернатора, это нужно, чтобы принимать в Пермском крае новые типы воздушных судов. Этот этап реконструкции пермского аэропорта сдвинули на более ранний срок.

Напомним, в 2024 году часть площадей Большого Савино планируют расширить и переоборудовать, а также построить новый командно-диспетчерский пункт. Власти обещали, что в ближайшее время начнется проектирование второго этапа самого терминала.

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