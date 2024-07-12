Второй этап реконструкции Большого Савино могут закончить раньше срока

Аэропорт Большое Савино вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Он получит федеральное финансирование, рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках реконструкции Большого Савино планируется усилить покрытие взлетно-посадочной полосы, обновить воздушный перрон, рулежные дорожки и инженерные сооружения. По словам губернатора, это нужно, чтобы принимать в Пермском крае новые типы воздушных судов. Этот этап реконструкции пермского аэропорта сдвинули на более ранний срок.

Напомним, в 2024 году часть площадей Большого Савино планируют расширить и переоборудовать, а также построить новый командно-диспетчерский пункт. Власти обещали, что в ближайшее время начнется проектирование второго этапа самого терминала.