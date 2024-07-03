Работы в сквере Каменских в долине Данилихи закончат к 15 июля

Стало известно, на каком этапе проходят работы в долине реки Данилиха в рамках проекта «Зеленое кольцо». Как рассказали в «ГорЗеленСтрое», сейчас специалисты обустраивают участок «Сквер Каменских».
Во время реконструкции демонтировали старый путепровод. На этом месте установили опоры для нового, на винтовых сваях. Рабочие монтируют металлоконструкции каркаса, деревянный настил и ограждения. Также специалисты устанавливают консоли закладные детали под опоры, на которых появится освещение и камеры видеонаблюдения. Здесь же заменят асфальтовое покрытие к путепроводу в сторону ул. Коммунаров. Работы на участке «Сквер Каменских» должны закончить к 15 июля.
В долине реки Данилиха облагородят еще два участка: парк у Центрального рынка и Серебрянский парк. В последнем сделают параллельными велосипедную и пешеходную дорожки, оборудуют велопарковки, смонтируют переходы. Там же появится визит-центр, детская и спортивные площадки.
Напомним, благоустройство экопарков у реки Данилиха началось в октябре 2023 года. Закончить его должны к концу 2024-го, на эти цели из бюджета выделили 305 млн рублей.
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