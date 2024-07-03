Работы в сквере Каменских в долине Данилихи закончат к 15 июля

Стало известно, на каком этапе проходят работы в долине реки Данилиха в рамках проекта «Зеленое кольцо». Как рассказали в «ГорЗеленСтрое», сейчас специалисты обустраивают участок «Сквер Каменских».

Во время реконструкции демонтировали старый путепровод. На этом месте установили опоры для нового, на винтовых сваях. Рабочие монтируют металлоконструкции каркаса, деревянный настил и ограждения. Также специалисты устанавливают консоли закладные детали под опоры, на которых появится освещение и камеры видеонаблюдения. Здесь же заменят асфальтовое покрытие к путепроводу в сторону ул. Коммунаров. Работы на участке «Сквер Каменских» должны закончить к 15 июля.