В «Сользаводе» появятся сцена на пирсе, зона с шезлонгами и прокат

Музей-заповедник «Сользавод» будут развивать для туристов. В нем намерены построить новые зоны для отдыха и благоустроить территорию.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на территории музея появятся: смотровые площадки, беседки, кафе и сувенирная лавка, детское пространство «Баржа», зона с шезлонгами, парковка. В планах также устроить сцену на пирсе и организовать прокат велосипедов, роликов, лыж. Стоимость проекта благоустройства «Сользавода» составляет более 208 млн рублей. К нему краевые власти намерены привлечь федеральное финансирование, для этого Соликамский округ заявился на участие в соответствующем проекте.

Рядом с музеем «Сользавод» также организуют причал, который уже начали строить. Он позволит принимать маломерные и круизные пассажирские суда. Его должны возвести к 2024 году.

Музей-заповедник «Сользавод» располагается вдоль береговой линии реки Боровой в Соликамске. Пространство занимает 2,4 га. Музей под открытым небом посвящен истории солеварения, демонстрирует пятивековую технологию выварки соли «пермянки».