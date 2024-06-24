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Еще одна ротонда появится на родине архитектора Свиязева

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Еще одна ротонда появится в Перми. Ее установят на берегу Мулянки в Верхних Мулах в районе спорткомплекса «Ледовый». На эти цели городские власти выделили 2,5 млн рублей.

Беседка будет установлена в честь известного пермского архитектора Ивана Свиязева — уроженца села Верхние Мулы. Именно он был автором проекта первой ротонды в городе, которую построили в 1824 году в честь приезда в губернию императора Александра I.

В техническом задании указано, что высота ротонды будет 3,3 — 3,4 м, длина — до 3,2 м. Основной материал — гранит, а крыша должна быть из гибкой черепицы. Ротонду построят в течение трех месяцев.

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