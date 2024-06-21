Маяк со смотровой площадкой намерены построить в городе

Новая достопримечательность может появиться в Перми — это маяк в натуральную величину. Идею, которую предложила гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова в рамках бизнес-клуба «Идеи», одобрил глава города Эдуард Соснин.

Теперь нужно будет подготовить проект маяка и совместно с городской администрацией определиться с местом, где его возведут. Ранее Елена Денисова рассказывала, что строить планируют уже в 2025 году.

По задумке, на верхней точке маяка будут находиться смотровая площадка и обсерватория, сообщает ИА «Текст».