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Урбанистика

Маяк со смотровой площадкой намерены построить в городе

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Новая достопримечательность может появиться в Перми — это маяк в натуральную величину. Идею, которую предложила гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова в рамках бизнес-клуба «Идеи», одобрил глава города Эдуард Соснин.

Теперь нужно будет подготовить проект маяка и совместно с городской администрацией определиться с местом, где его возведут. Ранее Елена Денисова рассказывала, что строить планируют уже в 2025 году.

По задумке, на верхней точке маяка будут находиться смотровая площадка и обсерватория, сообщает ИА «Текст».

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