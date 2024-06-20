Футбольный манеж «Звезда» готов к открытию

Футбольный манеж «Звезда» на ул. Гайдара, 12Б получил разрешение на ввод в эксплуатацию от краевого минимущества. Об этом сообщает «Коммерсант» с отсылкой на компанию «Развитие», которая возводила спортивный объект.

«Звезда» включает в себя зал с универсальным покрытием для игры в гандбол и волейбол, поля для мини-футбола. В новом манеже есть трибуны на 250 мест, тренажерный зал, тренерские комнаты и раздевалки, медкабинет, кафе и зоны отдыха. Стоимость спортивного объекта оценили в 132 млн рублей, из них 31,6 млн выделили из федерального бюджета и 10 млн — из краевого. Остальные деньги вкладывал инвестор, детский футбольный клуб «Звезда 2013».

По плану, «Звезда» станет центром для развития мини-футбола, а также тренировочной и игровой базой гандбольной команды «Пермские медведи».