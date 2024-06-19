18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Для общественных туалетов определят допустимые цвета

Пресс-служба городской думы Перми

В Перми решили внести изменения в правила благоустройства, касающиеся общественных туалетов. К их внешнему виду предъявят определенные требования, сообщается на сайте городской думы по итогам заседания комитета по пространственному развитию и благоустройству.

Стационарные общественные туалеты должны соответствовать требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений. Допустимыми цветами для модульных и мобильных кабин станут: шоколадно-коричневый, черно-серый, бежевый, жемчужно-белый, слоновая кость. Также установят требования к ровности и твердости покрытий, на которых они стоят.

Изменения должны коснутся и тех туалетов, которые находятся на конечных остановках общественного транспорта и разворотных кольцах. По плану, они должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Проекты решений рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании думы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: