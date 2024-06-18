Названия новым экопаркам в долинах Егошихи и Данилихи дадут горожане

Жители Перми будут придумывать названия новых экопарков, которые появятся в долинах малых рек Егошихи и Данилихи. Их обустраивают в рамках проекта «Зеленое кольцо», рассказали в пресс-службе администрации города.

Первый участок предлагают назвать: «Тропа Мерчисона», Сад «Разгуляй» или «Первогород». Его площадь — 7,1 га, экопарк расположен недалеко от завода Шпагина и Егошихинского кладбища, попасть в него можно со стороны улиц Уральской, Разгуляйской и бульвара Гагарина, 24. С этого места, с нижнего течения Егошихи, началась история Перми: на мысе между рекой и ее левым притоком Стиксом было одно из древнейших поселений человека, существовавшее около 15 тыс. лет назад. А еще территория в долине Егошихи — одно из мест, в которых ученый-геолог Мерчисон в 1840 году обследовал и описал отложения Пермского геологического периода. В экопарке, на склоне лога, растут ивы, клены, березы, тополя, липы и другие виды деревьев.

Еще один участок в долине реки Егошихи, расположенный в районе Северной дамбы, хотят назвать: «Тропа юнната», «Средняя дамба» или «Парк имени Жунева». На территории экопарка находятся яркие домики-ульи, рядом с которыми были сделаны посадки медоносов. Проект поддержал и профинансировал пермский стрит-артист Александр Жунев. На участке растут ивы, клены, березы, а в южной части протекают река Егошиха и безымянный ручей. Вход в экопарк будет со стороны улицы Революции и бульвара Гагарина.

Нужно будет выбрать название для участка, который находится между микрорайонами Красные казармы и Зеленое хозяйство. Эта территория примечательна тем, что еще в середине века здесь появились культурные виды мичуринских садов. Кроме них, в экопарке растут ивы, клены, березы, тополя, в границах участка текут реки Егошиха, Зеленка, а также безымянные ручьи. Его предлагают назвать: «Красные казармы», «Тропа садовода» или «Зеленое хозяйство».

В долине реки Данилиха нужно будет выбрать название для одного экопарка. Он расположился между территорией дома по ул. Крылова, 15 и шоссе Космонавтов. Эта часть долины практически полностью покрыта древесно-кустарниковой растительностью: ивами, кленами, черемухой. В списке названий для него значатся: Парк «У центрального рынка», «Данилиха-парк», Парк «Зеленый остров» или «Парк на Речной улице».

Выбрать понравившееся название или предложить свое можно будет до 30 июня на «Госуслугах» или на сайте администрации Перми.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.