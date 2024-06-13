Утверждена планировка территории для строительства оздоровительного комплекса у городского пляжа

Проект планировки территории для строительства оздоровительного комплекса в районе городского пляжа в Перми утвержден. Соответствующие документы утвердило региональное минимущество.

Территория ограничена улицами Борцов Революции и Спешилова, а также зданиями на Борцов Революции, 152в, 146а и 124/2 и 2-й Камской, 4а. Проект планировки предполагает, что в этих границах разместятся объекты водно-оздоровительного комплекса. Для них выделена площадь в 5,26 га и ограничена высотность – не больше четырех этажей.

Еще 3,37 га выделили для реконструкции улично-дорожной сети по улице Гипсовая, возведения новых участков дороги по улице Новой (от Гипсовой до 2-Камской). Проект также предполагает строительство новой стоянки на углу Борцов Революции и Гипсовой. Работы по проекту водно-оздоровительного комплекса будут вести в два этапа.

Напомним, к 2026 году компания «Юга-Пермь», занимающаяся финансированием этого проекта, намеревалась ввести в строй здания водного комплекса и гостиницы. Затем должны появиться места массового отдыха у воды и природный парк. Проект рассчитан до 2035 года.