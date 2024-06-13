Концепцию и наполнение парка Горького хотят поменять

Власти Перми задумали пересмотреть концепцию парка им. Горького. К обсуждению приглашают присоединиться горожан.

В городской администрации проводят исследование, чтобы выявить, насколько пермяки довольны парком и что, по их мнению, нужно в нем изменить.

20 июня в Доме молодежи пройдет обсуждение развития развлекательной территории. Будут говорить о том, что добавить или заменить в озеленении и архитектуре, какие главные ценности и функции парка нужно сохранить, а с какими поработать, какие существующие сценарии использования территории важно поддерживать и какие новые функции и услуги должны в нем появиться.

В пресс-службе администрации города говорят, что мнение жителей учтут для дальнейшей разработки концепции развития парка.