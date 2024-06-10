Этажность застройки в районе тихого Компроса выросла

Этажность застройки тихого Компроса в Перми решили увеличить в связи с комплексным развитием территории (КРТ). Правительство Пермского края подписало соответствующее постановление.

Проект КРТ включает реновацию участка, ограниченного улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и четырьмя участками за домами на Коминтерна, 6, и Чкалова, 32. Его общая площадь составляет 5,29 га. Это место входит в зону достопримечательного места «Проспект им. Сталина».

Подписанное постановление устанавливает предельную высотность зданий в зоне тихого Компроса. Теперь она должна быть не больше семи этажей. Ранее была информация, что высотность этого места не должна превышать четыре этажа.

Два раза власти пытались провести аукцион на право КРТ тихого Компроса. В 2023 году он не состоялся, так как не было заявок, в 2024-м его отменили, чтобы внести в документы корректировки. В рамках КРТ построят около 68 тым. м2 жилья, расселят и снесут снесут 5 аварийных многоквартирных домов, изымут и демонтируют 9 нежилых зданий.