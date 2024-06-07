Началось строительство еврейского центра

В Перми в районе ДКЖ началось строительство Еврейского благотворительного центра. Он появится на участке в районе ДКЖ, на Энгельса, 25.

Разрешение на строительство было получено еще в 2021 году. Еврейский центр расположится на земельном участке площадью 6,3 тыс.м2. Здание будет трехэтажным. В нем планируют разместить лекционные аудитории, библиотеку, музей толерантности, помещения для досуга, семейный и молодежный центр, зал для торжеств, спортзал, методические и игровые помещения для школьников и дошкольников.

Известно, что проект финансируется из спонсорских средств при активной поддержке руководства еврейских общин России.