В Черняевском лесу появились камеры видеонаблюдения

В Черняевском лесу установили и подключили камеры видеонаблюдения. Это часть благоустройства территории в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Ранее власти планировали повесить 44 камеры в Черняевском лесу. Они должны быть установлены на входных группах, в комплексных местах отдыха, а также вдоль дорожек. Планировалось, что это первый объект в городских лесах, где будет система видеонаблюдения.

В местах отдыха «Золотые пески», «Площадка ветеранов» и «Паутинка» уже завершены работы, их сдадут совсем скоро. В основной части леса дорожная сеть готова на 98%, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Эдуард Соснин. Сейчас подрядчик укладывает финишное покрытие велосипедных маршрутов, убирает мусор и подсыпает территории.