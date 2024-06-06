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Урбанистика

В районе ДКЖ планируют построить башню в 105 метров

Unsplash

В новом микрорайоне, который будут застраивать в рамках комплексного развития территорий (КРТ), появится высокая башня. Ее возведет недалеко от ДКЖ компания «Кортрос».

Высота объекта будет 105 метров. Здание должно стать самым высоким в городе и насчитывать 30 этажей. В районе ДКЖ, в отличие от центра города, нет ограничений по этажности зданий. Исключение составляют только некоторые зоны.

Что именно будет в башне, пока неизвестно. У проекта КРТ пока нет окончательных параметров, так как он только проходит согласование. Как сообщает «Коммерсант», 105-метровая башня скорее будет офисный центром, а не жильем. Пока застройщик ведет переговоры с властями по поводу функционального наполнения башни и ее окончательной высоте.

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